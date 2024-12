Separazione tra Fedez e Chiara Ferragni: chi abita adesso nella bellissima casa di CityLife a Milano. Trasloco e nuove abitazioni

La notizia della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez ha scosso il mondo del web, lasciando i fans della coppia più famosa d’Italia con il fiato sospeso. Dopo anni di amore, condivisi apertamente sui social network, la loro storia è giunta al capolinea. Ma oltre ai dettagli personali e alle vicende sentimentali, c’è un aspetto che incuriosisce particolarmente il pubblico: la sorte dell’attico a CityLife a Milano, che per anni ha fatto da sfondo alla vita quotidiana dei Ferragnez.

Chi segue assiduamente le vicende dei Ferragnez sa bene che pochi mesi prima dell’annuncio ufficiale della loro separazione, l’imprenditrice digitale e il rapper avevano già lasciato l’iconico attico di CityLife. Nel novembre del 2023, infatti, Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti in una nuova dimora dove oggi l’influencer risiede insieme ai figli Leone e Vittoria. Federico Leonardo Lucia, noto come Fedez, ha invece trovato una nuova sistemazione dopo la rottura con Chiara.

Il futuro dell’attico a CityLife

La sentenza del Tribunale di Milano arrivata solo la scorsa settimana ha ufficializzato ciò che molti temevano: la separazione tra i due è ora un dato di fatto. Con il divorzio ormai all’orizzonte, si chiude definitivamente un capitolo importante nella vita dei due protagonisti dello scenario mediatico italiano.

Ma cosa è accaduto all’appartamento che per tanto tempo è stato testimone della loro vita insieme? L’attico a CityLife non era di proprietà della coppia ma era tenuto in affitto. Questo dettaglio aggiunge ulteriore curiosità sul futuro dell’appartamento dopo l’uscita di scena dei suoi illustri inquilini precedenti.

Recentemente si è diffusa la notizia, anticipata da Novella 2000, che un nuovo personaggio famoso abbia preso possesso dell’appartamento lasciato vuoto dai Ferragnez. Si tratta nientemeno che di un noto calciatore di serie A. Il giocatore in questione ha recentemente condiviso sui social alcune storie ambientate proprio nell’ex attico dei Ferragnez a CityLife, confermando così indirettamente le voci sul suo nuovo illustre abitante.

L’appartamento in questione non solo godeva della popolarità data dalla presenza dei suoi ex residenti ma è anche oggetto di desiderio per la sua posizione esclusiva nel cuore del modernissimo quartiere milanese e per le sue caratteristiche architettoniche e d’arredo sofisticate ed eleganti. Con questa mossa abitativa da parte del calciatore si apre quindi un nuovo capitolo nella storia dell’appartamento stesso; da nido d’amore degli influencer più seguiti d’Italia a residenza privata di uno degli atleti più ammirati nel panorama sportivo nazionale.