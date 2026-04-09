Sensori di precisione e tecnologie avanzate di automazione per lo smart living del futuro

(Adnkronos) – In collaborazione con Tineco

L’integrazione di sensori avanzati e soluzioni di ingegneria meccanica sta ridefinendo completamente gli standard usuali della pulizia domestica. L’ultima evoluzione nel settore delle lavasciuga per pavimenti si focalizza sulla riduzione dello sforzo fisico e sulla massimizzazione dell’efficienza energetica e idrica. Caratterizzato da un profilo sottile di soli 11 cm, il nuovo modello Tineco, progettato per operare in spazi ristretti e sotto arredi bassi, supportato da un sistema di illuminazione a LED per l’identificazione instantanea dei residui in aree a bassa visibilità, combina aspirazione e lavaggio in un solo passaggio, così da gestire in modo fluido sia lo sporco secco che quello umido su diverse superfici dure.

Uno degli aspetti tecnologici più rilevanti del FLOOR ONE S9 Scientist è l’implementazione della tecnologia HydroBurst, che utilizza un getto d’acqua ad alta pressione con un’inclinazione di 15 gradi per la rimozione meccanica delle macchie aderenti. A questo si aggiunge un sistema di gestione dei residui denominato DualBlock Anti-Tangle, studiato per prevenire l’ostruzione del rullo causata da fibre o capelli. Per garantire una finitura uniforme, il dispositivo impiega un estrattore d’acqua che riduce l’umidità residua, integrando una funzione di arretramento automatico post-spegnimento per eliminare eventuali depositi finali.

L’automazione del processo è affidata alla tecnologia iLoop, che regola autonomamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base al livello di sporco rilevato dai sensori integrati. Il feedback all’utente avviene tramite un display a pixel dinamici che riflette i parametri operativi in tempo reale. “Progettato per offrire un’esperienza di pulizia tecnologicamente avanzata, questo modello unisce un design dall’estetica futuristica a funzionalità smart”, dichiara l’azienda in merito alla nuova serie Scientist.

La manutenzione post-utilizzo è semplificata da cicli di autopulizia FlashDry e modalità di asciugatura silenziosa, pensate per l’integrazione in contesti residenziali. Il dispositivo è disponibile sui canali digitali Tineco e Amazon

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