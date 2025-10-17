Sempre più in Zetatielle”: l’informazione incontra la musica su RID 96.8 – Radio Incontro Donna

Ogni martedì, dalle 12 alle 14, su RID 96.8 – Radio Incontro Donna va in onda “Sempre più in Zetatielle”, il programma condotto da Tina Rossi, editore di Zetatielle Magazine, e Lele Boccardo, direttore responsabile della testata. Due ore di informazione, musica e intrattenimento nate dalla sinergia tra Zetatielle e RID, realtà unite dalla stessa missione: una comunicazione culturale e sociale trasparente e autentica.

La collaborazione, frutto dell’incontro con Michelle Castiello, CEO e Editor di RID 96.8, trasforma l’esperienza giornalistica in un format radiofonico dinamico e ironico. La trasmissione propone rubriche come L’editoriale del martedì e 33 giri di ricordi, alternando attualità, cultura e racconti musicali, con interviste e ospiti d’eccezione.

RID 96.8, nata dall’esperienza quarantennale di Radio Incontro Italia, è una radio “femminile ma non femminista”, che coniuga informazione e leggerezza, mentre Zetatielle Magazine rimane un punto di riferimento per chi cerca notizie “a traffico limitato”, attente al fact-checking e alla qualità dei contenuti.

“Sempre più in Zetatielle” è disponibile in FM nel Lazio, in streaming su rid968.com e zetatielle.com, e in podcast su Spotify. Un martedì di cultura, musica e passione per la buona comunicazione.

