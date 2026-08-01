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Scuola, Valditara: “Divieto di burqa in classe e corsi di italiano per genitori di studenti stranieri”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “Presenterò un emendamento al ddl Sicurezza per vietare il burqa a scuola. Prevedremo anche corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe”. E’ quanto annuncia il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un’intervista al Corriere della Sera. 

“Organizzerò una grande assise a novembre per discutere dell’integrazione dei ragazzi stranieri, invitando esponenti delle forze politiche, sindacati, docenti, esperti, consulte degli studenti. Lì – prosegue Valditara – presenteremo la nostra visione e le misure già avviate in nome di un’Italia che sappia accogliere nel rispetto dell’identità e dei valori del nostro Paese. Il tema – sottolinea – è la condivisione dei nostri valori anche per chi viene da culture distanti”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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