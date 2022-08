Scuola: Salvini, NO a chiusure e Dad per risparmiare energia

Scuole chiuse un giorno alla settimana e ragazzi di nuovo in Dad per risparmiare energia? Dico assolutamente no. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. “I nostri ragazzi hanno già sofferto troppo per le chiusure degli scorsi anni, perdendo preziosi mesi di vita scolastica, di relazioni, di amicizie, di rapporti e di contatto umano. Lavoriamo per azzerare gli aumenti delle bollette, non per sacrificare scuola e studenti”, aggiunge Salvini.

