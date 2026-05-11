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Scuola, firmato contratto per 8 mila presidi e dirigenti Istruzione e Ricerca

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato oggi all’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, il Ccnl dell’Area dirigenziale Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024, che interessa 7.550 dirigenti scolastici, a partire dai presidi, e 360 dirigenti delle università e degli enti di ricerca.

“Con questa sottoscrizione si chiudono tutti i rinnovi della passata tornata contrattuale, un risultato raggiunto attraverso un confronto costante e un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali”, sottolinea l’Aran in una nota.

Il contratto riconosce aumenti significativi al personale dirigente dell’Area. Per i dirigenti scolastici, anche grazie alle risorse ulteriori specificamente destinate dalla legge di bilancio per il 2022, sono previsti incrementi medi di 500 euro al mese per 13 mensilità, pari all’8,48%.

Per i dirigenti delle università e degli enti di ricerca, l’incremento medio è di 503 euro al mese per 13 mensilità, pari al 6%.

Il contratto riconosce inoltre arretrati dal 1° gennaio 2024: circa 5.800 euro medi per i dirigenti scolastici e circa 6mila euro medi per i dirigenti delle università e degli enti di ricerca.

– Foto ufficio stampa Aran –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
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