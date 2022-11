Sconfitta di misura per le azzurre

L’Italia ospita al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD) l’Austria per la penultima amichevole del 2022. Debutto da titolare per l’estremo difensore Francesca Durante e l’attaccante Elisa Polli; mentre per le austriache Laura Feiersinger tocca le 100 presenze in nazionale.

Occorrono 8 minuti ad Elisa Polli che di testa in area serve Valentina Giacinti, ma la romanista calcia alto sopra la traversa.

Al 240’ invece è l’Austria con Julia Hickelsberger-Füller a rendersi pericolosa, ma Francesca Durante riesce a respingere la conclusione.

Dieci minuti dopo punizione di Elena Linari, tiro a giro che si abbassa ed esce fuori di poco.

Al 38’ Laura Feiersinger calcia di destro e sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore azzurro.

Al minuto 42Sarah Zadrazil serve Julia Hickelsberger-Füller che sfgge alla scivolata di Maria Filangeri e davanti a Durante non sbaglia. Gol dello 0-1 austriaco.

L’ultima occasione del primo tempo vede al 44’ il calcio d’angolo battuto da Arianna Caruso che viene respinto in area di testa da Carina Wenninger, ma sulla traiettoria c’è Linari che manda la palla alta.

Passano appena tre minuti dall’inizio della ripresa e la neo-entrata Katharina Naschenweng tenta la conclusione da fuori area, ma la palla si spegne sul fondo. La stessa ci riprova al 61’ improvvisamente in area azzurra e anche stavolta la sfera termina lontano dai pali italiani.

L’Austria attacca e un minuto dopo Feiersinger tenta dal limite e palla che si alza sopra la traversa di qualche centimetro.

Al minuto 74 Giacinti tanta l’incursione dalla sinistra, ma Manuela Zinsberger respinge.

All’87’ invece tiro in diagonale di Sofia Cantore che sfiora il palo austriaco e non trova la rete del pareggio.

L’Italia quindi perde per una sola rete l’amichevole in terra friulana e si proietta già alla sfida di martedì 15 novembre allo stadio Seaview a Belfast per affrontare in amichevole le padroni di casa dell’Irlanda del Nord alle ore 19,00 italiane, le 18,00 britanniche.

Le formazioni:

ITALIA (3-5-2):

Francesca Durante 22, Elisa Bartoli 13, Elena Linari 5 (Cecilia Salvai 23), Maria Filangeri 15, Barbara Bonansea 11 (C), Arianna Caruso 18 (Manuela Giugliano 6), Martina Rosucci 8 (Valentina Cernoia 21), Aurora Galli 4 (Flaminia Simonetti 7), Lisa Boattin 17, Valentina Giacinti 19 (Sofia Cantore 20), Elisa Polli 16 (Cristiana Girelli 10).

Coach: Milena Bertolini

AUSTRIA (4-5-1):

Manuela Zinsberger 1, Carina Wenninger 7 (C), Barbara Dunst 8 (Katharina Naschenweng 20), Sarah Zadrazil 9, Laura Feiersinger 10 (Jennifer Klein 3), Marina Georgieva 11, Laura Wienroither 12 (Virginia Kirchberger 13), Nicole Billa 15 (Laura Wienroither 2), Sarah Putingam 17 (Annabel Schaschwing 16), Julia Hickelsberger-Füller 18 (Lisa Kolb 22), Verena Hanshaw 19.

Coach: Irene Fuhrmann

Reti: 42’ Hickelsberger-Füller (Austria).

Ammonizioni: //

Arbitro: Esther Staubli della federazione svizzera.

