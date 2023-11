Sciopero generale 17 novembre: orari treni, possibili ritardi e cancellazioni

(Adnkronos) – Lo sciopero generale in programma dalle ore 9 alle ore 13 di domani venerdì 17 novembre 2023 interesserà anche il traffico ferroviario, con possibili ripercussioni, seppur lievi, sui treni Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia, sottolinea una nota di Fs. Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane è stato proclamato dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti in adesione allo sciopero delle rispettive confederazioni. Dallo sciopero è escluso il personale di Trenitalia del Piemonte, spiega la nota di Fs. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate. Anche Italo sul suo sito ricorda che "a seguito dell'ordinanza n.196 T del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.11.2023, la durata dello sciopero indetto per il giorno 17/11/2023 è stata ridotta a 4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00". "Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori" Italo pubblica la lista dei treni garantiti, che al momento sono 31 nell'orario di fascia dello sciopero. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

