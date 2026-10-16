Sciopero della scuola, Ilaria Salis: “Sosteniamo chi si ribella e lottiamo insieme”

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Ilaria Salis sostiene lo sciopero della scuola. Oggi, venerdì 16 ottobre, studenti, docenti, dirigenti e personale ATA scendono in piazza per chiedere stipendi più alti e combattere il lavoro precario e i manifestanti hanno trovato l’appoggio dell’europarlamentare.

Sul proprio profilo Facebook, Salis ha infatti voluto lanciare un messaggio per sostenere la loro causa: “Buono sciopero studentesco a tutte”, ha scritto allegando l’emoticon di un pugno alzato e di un cuore infuocato, “e un messaggio forte e chiaro al mondo degli adulti: diamo valore allo spirito critico e al dissenso”.

“Sosteniamo chi protesta, chi rivendica migliori condizioni per sé e per tutti, chi si ribella. Hanno ragione loro! Con l’auspicio di ritrovarci presto in piazza, a lottare insieme, fianco a fianco”, ha concluso Salis.

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