Schumacher, la moglie Corinna: “Quando sento la nostra canzone piango, aveva molte fan…”

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Corinna, moglie di Michael Schumacher, è tornata a parlare della propria vita dopo il terribile incidente sugli sci del marito, avvenuto 13 anni fa. In un nuovo documentario su Netflix ‘Schumacher ’94: La nascita di una leggenda’, la donna racconta la sua nuova vita partendo dall’inizio della storia d’amore con l’ex pilota della Ferrari e dai suoi primi successi con la Benetton.

Il girato offre un breve scorcio della vita privata della coppia, con Corinna che, dopo l’incidente, si prende cura di Schumacher in prima persona insieme a un team di infermieri e terapisti che forniscono assistenza 24 ore su 24. La donna ha sempre rivendicato con fermezza la sua privacy e quella della sua famiglia, con il documentario che rappresenta una delle poche occasioni in cui ha parlato apertamente della sua ‘nuova’ vita.

Corinna ha raccontato come la canzone ‘Rush Rush’ di Paula Abdul occupi un posto speciale nei loro cuori: “Quella era la nostra canzone. Quando la sento oggi in macchina, mi commuovo e piango”, ha detto nel documentario, per poi rivelare come l’inizio della loro relazione sia stato piuttosto complicato, “mia madre era completamente contraria. Michael era sempre sulla pista di go-kart e spingeva sempre via gli altri, così mia madre diceva sempre: ‘Guarda Schumacher! Hanno una pista di go-kart a casa, cacciano chiunque faccia qualcosa di sbagliato, e ora sta cacciando tutti'”.

Tante le fan che scrivevano a Michael: “Riceveva molte lettere”, ha rivelato Corinna, “anche da un giovane, una ragazza che gli mandava sempre biancheria intima insieme alla posta. Si chiamava Jutta. A un certo punto, ‘dai, Jutta’ divenne un tormentone”. “Il mio cuore batte per lui quando vince e anche quando perde. Il mio cuore è sempre lì con lui”, ha detto, “quando stai con qualcuno che non vedi l’ora di vedere ogni giorno, è meraviglioso”.

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