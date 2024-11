Scegli le sneakers non solo in primavera! Una guida ai migliori stili da uomo e da donna

Da tempo, le sneakers sono diventate un elemento immancabile nel guardaroba di ogni uomo e di ogni donna. Oggi come oggi non vengono più indossate solamente per completare un outfit sportivo: possono diventare il fulcro di look casual e casual chic, sia per gli uomini che per le donne. Con un mercato sempre più ricco di opzioni, scegliere il modello giusto può essere una sfida. Questa breve guida ti aiuterà a trovare le sneakers perfette per ogni stagione e stile.

Quali sneakers scegliere per un look casual e per un look sportivo?

Le sneakers sono la scelta ideale per chi cerca comfort e stile in un unico prodotto. Sia per gli uomini che per le donne, i modelli più versatili si distinguono per linee pulite, colori neutri e design minimalista. Per gli uomini, le scarpe da ginnastica bianche, come i classici modelli con la tomaia in pelle o ecopelle, rimangono una scelta senza tempo. Si abbinano perfettamente a jeans, pantaloni chino e persino a completi più informali. Marchi come adidas, con la celebre Stan Smith, e Veja offrono opzioni che coniugano eleganza e sostenibilità.

Le donne che desiderano sfoggiare un look casual e versatile possono prediligere modelli dal design retrò, come le New Balance 574, oppure opzioni più femminili con dettagli in oro o in colori pastello. Queste calzature sono ideali per accompagnare abiti midi, gonne fluide o pantaloni cropped, con i quali possono creare un mix di comfort e raffinatezza.

Per un look più sportivo, sia gli uomini che le donne possono abbinare modelli iconici come le New Balance 9060 a una tuta di un colore unico o bicolore. Ci sono anche diverse calzature da running, di marchi come Nike e adidas, che possono rivelarsi ottime per completare un look sportivo sia maschile che femminile.

Si possono indossare le sneakers in occasioni formali?

Sì, e la moda contemporanea lo dimostra. Sempre più persone scelgono sneakers monocromatiche o minimaliste e iconiche, come ad esempio le adidas Campus 00’s, per eventi che richiedono un tocco di formalità senza sacrificare la comodità. Anche le sneakers con tomaia in pelle nera o marrone sono perfette per essere abbinate a completi sartoriali. Le donne possono puntare anche su calzature caratterizzate da dettagli metallici, glitter o da tessuti pregiati, le quali si rivelano ideali per completare anche outfit più formali. Ad esempio, alcuni modelli possono essere abbinati a tailleur con pantaloni o ad abiti da sera semplici, aggiungendo un tocco contemporaneo.

Sneakers? Un must-have per tutto l’anno

Come abbiamo potuto vedere, oramai non si indossano più le sneakers solo per completare outfit sportivi, ma in ogni occasione. Inoltre, la stagione delle scarpe da ginnastica non è solamente la primavera: queste calzature sono perfette in tutte le stagioni. Basta scegliere i modelli giusti a seconda non solo dello stile preferito e dell’occasione in cui si vogliono indossare, ma anche prestando attenzione ai materiali e alle caratteristiche della tomaia e dell’imbottitura.

Per le stagioni più calde, ci sono le sneakers non imbottite e traforate, di tela o in tessuto tecnico. Per le stagioni più fredde, invece, si possono prediligere i modelli imbottiti e con la tomaia in pelle. Scegliendo con attenzione sia lo stile che i materiali, si potranno indossare delle sneakers che dureranno nel tempo e che aiuteranno a esprimere la propria personalità.