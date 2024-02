Sanremo, Teresa Mannino show in conferenza stampa. Venerdì la protesta dei trattori

(Adnkronos) – E' subito 'Teresa Mannino show' alla conferenza stampa della terza serata del festival di Sanremo. L'attrice e comica siciliana, che stasera affiancherà Amadeus come co-conduttrice sul palco dell'Ariston, mentre vengono letti i dati d'ascolto e le percentuali interrompe la lettura da parte di Roberta Lucca: "Ma siete sicuri che siamo al festival di Sanremo? Mamma mia, siete troppo seri, io mi sento fuori luogo! Vi prendete troppo sul serio…". L'exploit scatena risate e applausi. Poi il 'caos' con i bussolotti per l'estrazione dei cantanti-presentatori della serata, che "fa tanto fiera di paese" per la comica. Battuta pure sui rumors di una gravidanza di Annalisa: "Ma alla fine è incinta o no?", chiede Mannino tra le risate della sala stampa. La protesta dei trattori trova spazio a Sanremo 2024, ma le istanze degli agricoltori avranno la voce di Amadeus, che venerdì leggerà dal palco un comunicato. La notizia è arrivata all'inizio della conferenza stampa.. "Le istanze degli agricoltori troveranno voce all'Ariston, nonostante l'estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell'impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco, Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi e le difficoltà e le richieste che provengono dal mondo agricolo", afferma la Rai in una nota letta dal capo ufficio stampa, Fabrizio Casinelli, nella sala stampa dall'Ariston Roof all'inizio della conferenza. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

