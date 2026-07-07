Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sanremo, 59enne trovata morta in casa: sarebbe stata strangolata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Sarebbe stata strangolata la donna di 59 anni stata trovata morta ieri sera in un appartamento di via Hope, a Sanremo. Secondo le prime informazioni, a chiamare i soccorsi sarebbe stato il figlio della 59enne, i vigili del fuoco sono intervenuti per sfondare la porta dell’abitazione in cui si trovava il cadavere. Per entrare dentro l’appartamento sarebbero poi passati da una finestra, mentre i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso della donna. A indagare su quanto accaduto i carabinieri al comando del colonnello Simone Martano, coordinati dal pm Enrico Cinnella Della Porta. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Spuntino di mezzanotte? Non è una buona idea, lo snack fa male all’intestino

24 Aprile 2026

‘Personae’, l’enigma delle maschere di Bruno Pellegrino all’Adi Design Museum

27 Novembre 2023
calenda

Calenda a Meloni, norma contro raduni illegali scritta “a cavolo” per fare la dura

1 Novembre 2022

Gaza, Usa minacciano veto a risoluzione proposta da Algeria

18 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno