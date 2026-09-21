Sanremo 2027, De Martino: “Emma? Non ha bisogno del mio invito”

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Emma parteciperà al prossimo Festival di Sanremo? L’ipotesi circola già da diverso tempo, da quando Stefano De Martino, suo ex fidanzato e oggi suo amico, ha raccolto il testimone di Carlo Conti alla guida della kermese.

Durante un incontro con la stampa a Milano, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 ha raccontato di aver invitato tanti artisti a prendere parte alla prossima edizione della kermesse, tra cui anche Emma “che non ha bisogno del mio invito”.

“Si è già presa il palco di Sanremo in passato – ha sottolineato De Martino – e se vuole tornare non ha difficoltà a farlo”.

Al momento dunque non c’è alcuna conferma sulla partecipazione. Se la cantante salentina dovesse tornare in gara nel 2027, si tratterebbe della quinta partecipazione al Festival. La prima risale al 2011, con i Modà e il brano ‘Arriverà’. La seconda, nel 2012, dove ha vinto con il brano ‘Non è l’inferno’. E altre due partecipazioni, nel 2022 e nel 2024. Inoltre, Emma è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice di una serata della kermesse nel 2015 al fianco di Arisa e Rocío Muñoz Morales.

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