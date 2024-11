Sanremo 2025 fuori la lista dei cantanti e scoppia la polemica del pubblico: “Un disastro”

La lista dei nomi dei concorrenti del prossimo Festival di Sanremo 2025 spiazza il pubblico: le scelte di Carlo Conti.

Nella giornata del 4 novembre, un annuncio ha scosso il mondo della musica italiana: la lista dei possibili cantanti di Sanremo 2025 è stata finalmente rivelata.

Carlo Conti, figura storica e amata del Festival, sembra aver delineato le sue scelte per la prossima edizione, sebbene i nomi ufficiali verranno annunciati soltanto il prossimo 2 dicembre durante il TG1. La notizia ha immediatamente acceso gli animi del pubblico che, come sempre accade quando si parla di gusti musicali, non ha tardato a esprimere il proprio dissenso.

Festival di Sanremo 2025, la lista dei cantanti

Nonostante l’indiscutibile talento degli artisti menzionati nella lista anticipata da All Music Italia, molti telespettatori hanno manifestato malcontento riguardo le scelte effettuate da Carlo Conti. La musica tocca corde profonde e personalissime nell’animo delle persone e ciò spiega la varietà di reazioni che una simile rivelazione può generare. Da un lato c’è chi attende con trepidazione di vedere all’opera i propri beniamini sul palco dell’Ariston, dall’altro, non mancano coloro che avrebbero preferito una selezione diversa o più vicina ai propri gusti musicali.

Tra i possibili concorrenti figurano artisti già noti al grande pubblico per le loro precedenti partecipazioni al Festival o per le loro carriere consolidate nel panorama musicale italiano. Achille Lauro, Arisa, Blanco e Diodato sono solo alcuni dei nomi che potrebbero calcare nuovamente il palco dell’Ariston con nuove proposte musicali. Allo stesso tempo, la lista include esordienti assoluti a Sanremo come Bresh o Clara che potrebbero portare una ventata di novità all’interno della competizione.

La lista completa: Achille Lauro, Amara, Arisa, Blanco, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose e Diodato. E poi ancora: Elodei, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Francesca Michielin e Francesco Gabbani. La lista continua poi con: Gaia, Irama, Madame, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Petit, Rkomi e Rocco Hunt. Infine: Sarah, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Tony Effe e Virginio.

La diversità degli artistici citati promette un Festival ricco di sfumature musical diverse: dal pop al rock passando per l’elettronica e la canzone d’autore italiana. Questa varietà rappresenta uno degli aspetti più affascinanti del Festival di Sanremo che ogni anno riesce a conglobare sotto lo stesso tetto generazioni diverse di ascoltatori uniti attraverso la passione comune per la musica.

Mentre si avvicina il giorno dell’annuncio ufficiale dei cantanti in gara a Sanremo 2025 previsto per il prossimo mese dicembre al TG1, cresce l’attesa tra gli appassionati della kermesse musicale più seguita d’Italia. Le polemiche pre-eventuali sono ormai una costante nel preludio al Festival ma rappresentano anche un termometro dell’interesse vivo che questo evento continua a suscitare anno dopo anno nel cuore degli italiani.