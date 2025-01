Sanremo 2025, dietrofront della Rai? La famosa comica non sarà sul palco del Festival

Sanremo 2025, si vocifera di un dietrofront della Rai nei confronti della famosa comica, che non sarà sul palco del Festival

A un mese dall’attesissimo inizio del Festival di Sanremo 2025, il fermento e l’entusiasmo del pubblico sono alle stelle. Quest’anno, l’edizione promette scintille, con una lineup di artisti eccezionale e la curiosità sempre più accesa sui volti che affiancheranno Carlo Conti, pilastro indiscusso della kermesse musicale italiana, nella conduzione delle serate all’Ariston.

Tra le novità più chiacchierate degli ultimi giorni vi è stata senza dubbio quella relativa ai co-conduttori. Fino a poco tempo fa, il dibattito online si concentrava su possibili nomi che avrebbero potuto calcare il palco insieme a Conti. Alessandro Cattelan è stato confermato per la serata finale, ma per le altre serate il mistero rimaneva fitto.

Sanremo, Follesa sì o no?

Recentemente, fonti vicine alla produzione avevano lasciato trapelare alcuni nomi altisonanti come possibili co-conduttori: Luisa Ranieri, Mahmood e Geppi Cucciari erano i profili su cui sembrava puntasse la Rai. Per loro i contratti sembravano già prontamente preparati dalla casa televisiva nazionale. Tuttavia, un nome che fino a poco fa sembrava certo tra gli ospiti del Festival ha improvvisamente smesso di circolare con insistenza nei corridoi dell’Ariston: quello di Katia Follesa. La comica e conduttrice televisiva era stata indicata da molte voci come una delle presenze fisse al fianco di Carlo Conti in una delle serate dell’evento.

Le ragioni di questo apparente cambio di rotta sono avvolte nel mistero. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da LaPresse, alla base della decisione ci sarebbe una questione economica: la richiesta avanzata da Follesa sarebbe stata considerata troppo onerosa dalla direzione Rai. Queste voci hanno immediatamente scatenato un vespaio nel mondo dello spettacolo italiano e tra i fan del Festival. Molti si chiedono se effettivamente l’esclusione della Follesa dal cast dei co-conduttori sia dovuta a motivazioni economiche o se ci siano altre dinamiche non ancora venute alla luce.

Al momento attuale non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte dei vertici Rai in merito alla situazione. Il silenzio dell’emittente pubblica alimenta ulteriormente le speculazioni e lascia aperte diverse interpretazioni su quanto realmente accaduto nelle trattative con Katia Follesa.

Carlo Conti si appresta dunque ad annunciare nei prossimi giorni i nomi ufficiali dei co-conduttori che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston durante le varie serate del Festival. Solo allora sarà possibile avere chiarezza sulla composizione definitiva del team che guiderà il pubblico attraverso uno degli eventi più seguiti e amati della televisione italiana. Nel frattempo, gli appassionati continuano a formulare ipotesi e ad attendere con impazienza ulteriori dettagli su quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più emozionanti ed imprevedibili degli ultimi anni nel panorama musicale nazionale.