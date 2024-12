Sanremo 2025, arriva il ‘regalo’ di Carlo Conti ai telespettatori: chi ci sarà sul palco, grande sorpresa

Sanremo 2025, arriva il nuovo regalo del Direttore Artistico Carlo Conti: il conduttore svela i titoli delle canzoni e annuncia una sorpresa

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia già come un evento imperdibile per gli appassionati della musica italiana. Durante la serata di “Sarà Sanremo”, dedicata alla finale dei giovani artisti, Carlo Conti ha ospitato i grandi nomi della musica italiana, rivelando i titoli delle canzoni inedite che animeranno il palco dell’Ariston a febbraio.

Tra i primi quindici artisti, troviamo Francesco Gabbani con “Viva la vita”, una celebrazione dell’essenza stessa dell’esistenza, e Clara con “Febbre”, che esplora le altalene emotive. Achille Lauro ci parlerà degli “Incoscienti giovani”, mentre Brunori Sas ci inviterà a riflettere con “L’albero delle noci”. Non mancano collaborazioni sorprendenti come quella tra Shablo, Gué, Joshua e Tormento in “La mia parola”, e temi profondi come quello di Giorgia in “La cura per me”, che esplora la potenza trasformativa dei sentimenti.

La serata ha visto anche la partecipazione di artisti del calibro di Emis Killa, Marcella Bella, Gaia, e Simone Cristicchi, ognuno con brani che promettono di toccare corde diverse dell’animo umano, dalla poesia dell’indecisione alla sincerità e trasparenza, fino all’intimità del rapporto genitori-figli. Serena Brancale, Olly, Elodie e Massimo Ranieri completano questa prima lista con brani che vanno dall’energia pura alla nostalgia, dal dramma all’inno all’amore.

Gli ospiti della seconda serata e la vera grande sorpresa

La seconda parte della serata ha visto la rivelazione di altri quindici titoli, con Carlo Conti che ha accolto sul palco artisti come Tony Effe, Sarah Toscano, Rocco Hunt, e Lucio Corsi, ciascuno con proposte che spaziano dalla nostalgia al desiderio di essere invincibili, dall’amore al rifiuto delle convenzioni. Noemi, Bresh, Rose Villain, Willie Peyote, Modà, Fedez, Francesca Michielin, Rkomi, Coma_Cose, Joan Thiele e The Kolors hanno svelato i loro brani, promettendo un Festival ricco di emozioni, storie e, soprattutto, grande musica.

Ma la vera sorpresa della serata è stata l’annuncio di Carlo Conti riguardo la partecipazione di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Questa novità ha aggiunto un ulteriore strato di attesa e curiosità intorno al Festival, promettendo momenti di intrattenimento e riflessione che solo due figure del calibro di Siani e Pieraccioni possono garantire. Con una lineup così variegata e ricca, Sanremo 2025 si preannuncia come un’edizione memorabile, capace di unire generazioni diverse di ascoltatori attorno alla grande musica italiana. La sorpresa di Conti conferma la volontà di rendere il Festival un evento sempre più inclusivo e sorprendente, un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo.