Sanremo 2024, Fiorello e Amadeus inaugurano Aristonello all’alba

(Adnkronos) – Sveglia alle 5 e taglio del nastro per inaugurare l'Aristonello a Sanremo. Fiorello e Amadeus all'alba, nella puntata di Viva Rai2 che di fatto avvia la settimana del Festival di Sanremo 2024, aprono ufficialmente il glass che ospiterà Fiorello e il suo gruppo. Amadeus impreziosisce la trasmissione di oggi con una successiva apparizione nelle improbabili vesti di un rocker, con chiodo e finta chioma ribelle. "Verrò in sala con questa parrucca, te la porterò e farai l'annuncio serio di un cantante", la proposta di Fiorello che Amadeus è 'costretto' ad accettare. Inevitabile parlare del collegamento andato in scena ieri con Fazio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Fiorello ironizza sul futuro di Amadeus nell'emittente del gruppo Discovery: "Il Nove ha comprato Sanremo. Ha comprato tutta la città". Nel glass, con Amadeus ospite al tavolo, Fiorello accoglie anche Alessia Marcuzzi, la sua co-conduttrice per la settimana in cui animerà la notte post-festival. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

