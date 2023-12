Sanremo 2024, ecco chi sono i favoriti

(Adnkronos) – I Negramaro appaiono a oggi come i grandi favoriti per aggiudicarsi il primo posto a Sanremo 2024. Il gruppo, guidato da Giuliano Sangiorgi, infatti, convince gli esperti di Snai e Planetwin365 per la vittoria, quotata rispettivamente a 5,50 e 6. I Negramaro fanno quindi ritorno in gara al Festival a 19 anni dalla prima apparizione, quando, nel 2005, vennero eliminati ancor prima di arrivare alla fase finale. Il parterre dei "big" della 74esima edizione del Festival vede nomi molto importanti, e infatti, subito dietro i Negramaro, è grande bagarre: spicca il nome di Alessandra Amoroso, giunta al tanto agognato debutto nella competizione, data vincente tra 7,25 e 7,50, insieme ad Annalisa, grande protagonista in estate e che punta ora al trionfo all'Ariston. Trionfo che Mahmood ha già vissuto due volte: il tris paga tra 7 e 7,50 volte la posta giocata. A quattro anni dalla vittoria del 2020, si rivede anche Diodato, che rientra in un folto gruppo di concorrenti a quota 10: con lui, infatti, figurano anche Emma Marrone, Fiorella Mannoia e Angelina Mango, oltre a Geolier, che si presenta al Festival dopo aver dominato gli ascolti del 2023 con l'album 'Il coraggio dei bambini'. A svettare nelle piattaforme in streaming con oltre 5 milioni di ascoltatori mensili, oltre ad aver vinto il Festival nel 1985, sono anche 'I Ricchi e Poveri', che però sono in coda alle previsioni di Snai, a quota 75. In mezzo, tanti altri possibili outsider, a partire da chi il podio del Festival lo ha già assaggiato, come Il Volo (a 15, come Irama) e Mr. Rain (a 20, come i The Kolors e Gazzelle). Vale 33 volte la posta giocata, infine, il successo di Loredana Bertè e del duo Nek e Renga. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...