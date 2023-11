Sanremo 2024, Amadeus alla stretta sui Big tra boom candidature

(Adnkronos) – Scelti oggi, sabato 11 novembre, gli 8 finalisti di Sanremo Giovani, a cui si aggiungeranno i 4 di Area Sanremo, per Amadeus inizia la fase della stretta sulla rosa dei Big che, da regolamento, potrà annunciare a partire dal primo dicembre. Tra mille voci e indiscrezioni, il dato certo è il boom di candidature, spiegabile con il fatto che la partecipazione ai Festival, guidati da Amadeus, è valso agli artisti in gara un ritorno di milioni di stream. I nomi che circolano sono tantissimi, molti altisonanti, tra i quali Amadeus dovrà scegliere i 23, che andranno in gara a dal 6 al 10 febbraio all'Ariston (e che diventeranno 26 con i 3 che si qualificheranno salendo sul podio della finale di Sanremo Giovani in programma il 19 dicembre su Rai1). Si parla insistentemente dei Negramaro, de Il Volo, dei The Kolors e dei Subsonica, per quanto riguarda i gruppi. Molte le voci anche sui protagonisti dell'estate e delle classifiche come Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Tedua e Alfa. Un'altra partecipazione inedita potrebbe essere quella di Alessandra Amoroso. Ma nella girandola del toto-Big sono entrati in queste settimane anche Biagio Antonacci, Emma, Mahmood, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo, Rhove e Nek in coppia con Francesco Renga. Un'altra coppia inedita di cui si vocifera è quella composta da Rkomi con Noemi: i due avrebbero presentato un brano insieme ma Rkomi ne avrebbe presentato anche uno da solo. Nelle scorse settimane si è fatto il nome anche di Gianna Nannini ma per lei si starebbe pensando ad un ruolo da superospite musicale in una delle serate del Festival. E' probabile, infine, che Amadeus faccia almeno una concessione al pubblico più attempato di Rai1 con la presenza nel cast di un artista senior. E se Al Bano ha fatto sapere di aver pronti per lui ben tre pezzi, circola anche il nome di Marcella Bella, tornata sulla scena con un singolo che anticipa un nuovo album di inediti. Le indiscrezioni di ogni tipo corrono, ma la strada è ancora lunga e le cuffiette con cui Amadeus ascolta a ripetizione i brani ricevuti lavorano a pieno regime. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

