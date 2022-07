È stato presentato tre giorni fa, presso la Fondazione Di Liegro a Roma, il nuovo portale Salutementale.net che si pone come obiettivo quello di informare e fornire supporto a 360 gradi alle persone che si trovano in situazioni di disagio psichico. A realizzarlo, la Asl Roma 2 in collaborazione con la Fondazione Di Liegro. Il tema della salute mentale è molto delicato e questo sito sarà molto utile anche a tutti gli operatori del settore coinvolti in prima persona come: medici, caregiver, volontari, istituzioni e tanti altri.

La pandemia da Covid-19 ha accentuato le problematiche legate alla depressione e alla salute mentale in genere, quindi, per tutelare al meglio i cittadini, nella legge di bilancio sono stati stanziati 38 milioni di euro da investire in servizi psicologici per bambini, adolescenti e fasce più deboli. Ricordiamo, in questa direzione, anche il bonus psicologo della Regione Lazio, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. “La Salute mentale è una delle nostre priorità”, ha ribadito il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Ad oggi sono oltre tre milioni i cittadini con disturbi psichici.

Cosa troveremo all’interno di questo portale? È uno spazio totalmente pubblico con diverse sezioni dedicate a notizie, ricerche, normative, servizi, sentenze nazionali e internazionali, documenti istituzionali e scientifici, eventi, novità editoriali e pubblicazioni; c’ è la mappa aggiornata di tutti i DSM presenti sul territorio nazionale con i contatti, e poi ci sono le FAQ, le risposte alle domande più comuni sulla salute mentale. Queste ultime sono state formulate e sistematizzate dallo Sportello di ascolto, informazione e orientamento (SOSS) della Fondazione Di Liegro al quale sono giunte.

La meta finale è quella dell’inclusione e della lotta ai pregiudizi ed è possibile raggiungerla solo con una sinergia tra operatori del settore, cittadini e istituzioni e mettendo al centro di tutti la persona, le sue esigenze e i suoi disagi.

