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Salute, paziente: “In lotta a sclerosi multipla fatto molto ma ancora tanto da fare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “E’ stato fatto tanto” per le persone con sclerosi multipla, “ma c’è ancora tanto da fare, perché i sintomi visibili non sono così noti a tutti, perché le persone, soprattutto quando sono giovani – sono la stragrande maggioranza – non hanno il coraggio di rendere evidente ciò che agli occhi di tutti non lo è. E’ necessario, quindi, rendere le persone titolari dei loro diritti e del diritto di vivere una vita piena nonostante tutto”. Così Gaia Rovati porta la sua testimonianza di persona con sclerosi multipla, in occasione della presentazione della nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030, nell’ambito della Settimana nazionale della sclerosi multipla e della Giornata mondiale della Sm. 

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