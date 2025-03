Ryanair Prime: il programma di abbonamento che ti fa risparmiare sui voli

Ryanair Prime, il programma di abbonamento che permettere di risparmiare su tutti i voli: ecco come funziona la clamorosa iniziativa

Ryanair, una delle compagnie aeree low cost più conosciute d’Europa, è pronta a sorprendere i suoi clienti con un’iniziativa pensata per chi ama volare spesso ma non vuole svuotare il portafoglio. Il nuovo programma di abbonamento, chiamato “Prime”, offre sconti esclusivi e una serie di vantaggi imperdibili per chi sceglie di diventare membro. Ma cosa offre esattamente questa nuova iniziativa? Scopriamolo insieme.

Da oltre 40 anni, Ryanair si è distinta per la sua capacità di offrire voli aerei a prezzi davvero competitivi, rendendo i viaggi aerei più accessibili a tutti. La compagnia è riuscita a conquistare milioni di clienti in tutta Europa, grazie alla sua offerta di tariffe basse, a un’ampia rete di rotte e a una costante attenzione al contenimento dei costi.

Ora, con il lancio di “Prime”, Ryanair porta il concetto di risparmio a un livello successivo, puntando non solo sui voli economici, ma anche su un’esperienza di viaggio ancora più conveniente e personalizzata.

Cos’è il programma “Prime” di Ryanair?

Il programma “Prime” è un abbonamento annuale che costa solo 79 euro e offre una serie di vantaggi esclusivi per i suoi membri. Con questa somma, gli abbonati avranno accesso a offerte speciali sui voli, la possibilità di scegliere i posti preferiti gratuitamente, e persino la possibilità di assicurare i propri viaggi senza alcun costo aggiuntivo.

Questo programma è stato progettato per quei viaggiatori che volano frequentemente e desiderano ottenere il massimo risparmio senza rinunciare a servizi extra. Ma c’è di più: la compagnia ha deciso di limitare questa offerta a soli 250.000 abbonati, rendendola ancora più esclusiva.

Se voli regolarmente, “Prime” può diventare un vero e proprio affare. Secondo quanto riportato dalla compagnia, chi si abbona e vola almeno 12 volte all’anno potrà risparmiare fino a 420 euro su biglietti e servizi aggiuntivi. Anche chi viaggia meno frequentemente, ad esempio 3 volte l’anno, potrà comunque approfittare di un risparmio fino a 105 euro sul totale. Insomma, che tu sia un viaggiatore incallito o un turista occasionale, l’offerta sembra davvero vantaggiosa.

I vantaggi del programma “Prime”

Perché scegliere di abbonarsi a “Prime”? Ecco alcuni dei principali vantaggi che rendono questo programma interessante per tutti coloro che vogliono ottimizzare i loro viaggi in aereo:

Offerte Esclusive : Ogni mese, gli abbonati riceveranno un’offerta speciale su un volo, disponibile solo per loro. Questo significa voli scontati, offerte limitate e la possibilità di risparmiare su tratte popolari.

: Ogni mese, gli abbonati riceveranno un’offerta speciale su un volo, disponibile solo per loro. Questo significa voli scontati, offerte limitate e la possibilità di risparmiare su tratte popolari. Posti Riservati Gratuiti : Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di scegliere il proprio posto preferito gratuitamente, una comodità che non sempre è inclusa nei voli low cost.

: Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di scegliere il proprio posto preferito gratuitamente, una comodità che non sempre è inclusa nei voli low cost. Assicurazione Viaggio Gratuita : Con l’abbonamento a “Prime”, i membri possono usufruire di una copertura assicurativa senza costi aggiuntivi, un bonus che non passa inosservato per chi viaggia frequentemente.

: Con l’abbonamento a “Prime”, i membri possono usufruire di una copertura assicurativa senza costi aggiuntivi, un bonus che non passa inosservato per chi viaggia frequentemente. Risparmio Potenziale: Come già accennato, chi vola più di 12 volte l’anno può risparmiare fino a 420 euro. Questo rende “Prime” particolarmente allettante per chi ha una routine di viaggi regolare.

Per aderire a questo programma esclusivo, basta visitare il sito di Ryanair e registrarsi al programma. Una volta iscritti, gli utenti potranno iniziare a usufruire immediatamente dei benefici, con un accesso diretto a tutte le offerte in corso. Non c’è tempo da perdere, poiché l’abbonamento è limitato a un massimo di 250.000 iscritti.

Un’offerta ideale per chi vola spesso

Se voli regolarmente per lavoro o per piacere, il programma “Prime” di Ryanair potrebbe davvero fare la differenza. In un mondo in cui i costi dei voli tendono a crescere, avere accesso a sconti esclusivi e a servizi aggiuntivi senza pagare nulla di più può risultare un vantaggio enorme. Che tu stia cercando un viaggio last-minute a buon prezzo o un’assicurazione viaggio senza sorprese, questo programma è pensato per rendere ogni tuo volo ancora più conveniente.

Ma cosa succede se non viaggi tanto quanto vorresti? Anche in questo caso, l’abbonamento potrebbe comunque essere un’opzione interessante, soprattutto considerando i benefici legati alla riserva dei posti e all’assicurazione. Inoltre, chi non si abbona ora potrebbe perdere una delle ultime opportunità per approfittare di questa offerta esclusiva.

Insomma, Ryanair ha creato un programma che punta a rendere il viaggio in aereo ancora più conveniente, senza rinunciare alla qualità del servizio. Con “Prime”, ogni viaggio potrebbe diventare un’esperienza più comoda e vantaggiosa. Cosa aspetti, sei pronto a volare con Ryanair?