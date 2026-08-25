Russia, media: aereo militare Usa atterrato a Mosca, dal Cremlino nessuna informazione

(Adnkronos) – Un aereo da trasporto militare statunitense Boeing C-17A Globemaster III sarebbe atterrato a Mosca. Lo indicano i dati dei sistemi online di monitoraggio del traffico aereo secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’.

Secondo questi dati, l’aereo sarebbe decollato dalla base militare di Andrews, nei pressi di Washington, e transitato per Riga, è atterrato a Mosca intorno alle 10 ora di Mosca. Come riferito a ‘Tass’ da una fonte dei servizi di controllo del traffico aereo dell’Unione Europea, l’aereo, inizialmente arrivato in Lettonia dalla base militare di Andrews, è effettivamente decollato da Riga dirigendosi verso il confine con la Russia.

“Il velivolo ha proseguito in direzione del confine di Stato con la Russia”, ha dichiarato la fonte all’agenzia. L’aereo aveva fatto tappa anche all’aeroporto di Charleston, negli Usa. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha spiegato di non avere informazioni riguardo all’aereo americano.

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