Russia colpisce mercantile a Odessa, Ucraina attacca 20 navi di Mosca nel Mar Nero

(Adnkronos) – La Russia ha colpito una nave mercantile civile nell’oblast di Odessa, uccidendo tre persone. Lo ha reso noto il governatore Oleh Kiper. “Questa sera, il nemico ha lanciato un altro attacco contro le infrastrutture portuali nell’Oblast di Odessa. Durante l’attacco, un drone ostile ha colpito un’imbarcazione civile battente bandiera delle Isole Marshall, danneggiandone la sovrastruttura. A bordo è scoppiato un incendio”, ha riferito Kiper .

Ieri, la Russia aveva colpito una nave mercantile civile battente bandiera togolese mentre scaricava fertilizzanti minerali nel porto . L’attacco aveva causato la morte di cinque persone, tra cui tre membri dell’equipaggio stranieri, e il ferimento di altre dieci.

Sono state intanto colpite nella notte 20 navi russe nel Mar Nero, ha riferito il comandante delle Forze di Sicurezza ucraine Robert Brovdi. Tra le imbarcazioni colpite figurano 17 petroliere, due gasiere e un rimorchiatore: “Ad oggi: 17 petroliere, 2 gasiere e 1 rimorchiatore sono stati colpiti. Seguirà un rapporto ufficiale, corredato da prove video”, ha annunciato Brovdi.

Diciassette persone sono rimaste ferite a seguito degli attacchi russi nella regione di Sumy, tra cui un bambino di 11 anni, secondo quanto riportato su Telegram dal servizio stampa della Polizia nazionale ucraina. Secondo le forze dell’ordine, sette persone sono rimaste ferite in un attacco con munizioni a grappolo nella comunità di Sumy, tra cui un bambino di 11 anni. Sono stati danneggiati due condomini, undici case private e una stazione di servizio.

Tre persone sono rimaste ferite negli attacchi ucraini contro la regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Lo ha riferito il centro di crisi regionale in un comunicato sulla piattaforma social Max. “Ieri sera, un uomo e una donna hanno riportato ferite multiple da schegge in seguito all’esplosione di un drone nella città di Graivoron. Sono stati curati presso l’ospedale distrettuale centrale di Gravoron prima di essere trasferiti all’ospedale cittadino n. 2 di Belgorod. Questa mattina, un drone ha attaccato un’abitazione privata nel villaggio di Nikolskoye, nel distretto di Belgorod: un uomo è stato trasportato in ospedale con ferite da schegge al torace. Le finestre della casa sono andate in frantumi”, si legge nel comunicato.

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