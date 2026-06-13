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Russell Crowe: “Io sono un grande fan di Ultimo, tifa Roma ma lo perdono”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Sono un grandissimo fan di Ultimo, in particolare del suo album ‘Solo’. È un artista di enorme talento, sia come autore sia come interprete”. A parlare è l’attore premio Oscar Russell Crowe, che ha ‘scatenato l’inferno’ al Taormina Film Festival, dove riceve il Premio alla Carriera. “Ultimo tifa Roma, ma lo perdono. La sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio”, scherza la star de ‘Il gladiatore’, noto simpatizzante della Lazio. “Avrei dovuto menzionare Lucio Battisti” – aggiunge riferendosi al cantautore de ‘La canzone del sole’, al quale viene attribuita una simpatia per i colori biancocelesti – “ma amo davvero la musica di Ultimo”. E quando gli viene chiesto se gli piacerebbe duettare con lui, Crowe sorride: “È troppo ‘cool’ per un vecchio come me”. 

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