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Rubio da Tajani, l’omaggio al Segretario di Stato Usa è il suo albero genealogico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi alla Farnesina per l’incontro con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ha ricevuto uno schema del suo albero genealogico, con i nomi dei parenti originari di Casale Monferrato. A consegnarlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale, Emanuele Capra. 

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