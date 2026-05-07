Rotelle, giovani e città: nasce Skate Italia

ROMA (ITALPRESS) – Non più solo una Federazione, ma un ecosistema sportivo e culturale giovane, urban e sostenibile. La Federazione italiana sport rotellistici cambia identità e sceglie un nuovo nome: non più Fisr, ma Skate Italia. Una scelta in linea con il posizionamento internazionale degli sport su rotelle e con l’identità della federazione mondiale World Skate. La presentazione del nuovo logo e dei principali appuntamenti sportivi del 2026 e delle nuove partnership federali si è svolta nel Salone d’Onore del Coni, alla presenza del presidente di Skate Italia e World Skate Sabatino Aracu, dell’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, Flavio Siniscalchi. Tra gli atleti presenti anche Agustin Lautaro Aquila, protagonista dello skateboarding street azzurro e già nella top 10 mondiale nel 2024, e la vice campionessa mondiale di pattinaggio artistico Gioia Fiori. Skate Italia rappresenta oggi un movimento composto da 11 discipline, 70 mila tesserati e oltre 1.100 società affiliate. Dallo skateboarding al freestyle, dal pattinaggio artistico allo speed skating, fino agli sport di squadra come hockey pista e inline hockey, il mondo delle rotelle continua a crescere, soprattutto tra i più giovani. “Avviamo oggi un nuovo corso – ha dichiarato Aracu -. Skate Italia rappresenta una Federazione sempre più urban, giovane e capace di organizzare eventi sostenibili. I nostri sport parlano ai giovani e trasformano le città in luoghi di aggregazione e inclusione”. Tra gli eventi di punta del 2026 spiccano le tappe romane della World Cup di Ostia e Colle Oppio e altri quattro appuntamenti di Coppa del Mondo tra maggio e settembre. La stagione culminerà con i World Skate Games di Asunciòn, in Paraguay. Grande attenzione anche al tema della rigenerazione urbana attraverso gli skatepark, diventati negli ultimi anni punti di riferimento sociali e sportivi in molte città italiane. “Colle Oppio è un simbolo concreto di rigenerazione urbana – ha sottolineato Nepi Molineris -. Lo sport deve lasciare un’eredità sociale e culturale permanente nei territori”. Gli eventi targati Skate Italia rappresentano anche un importante motore economico. I World Skate Games Italia 2024 hanno coinvolto oltre 10 mila atleti e generato un indotto stimato di 439 milioni di euro.

– foto ufficio stampa Skate Italia –

(ITALPRESS).