Romina Power, l’amore dopo il divorzio con Al Bano: “Ho avuto una storia negli Stati Uniti” La vita sentimentale della cantante

La vita sentimentale delle celebrità suscita sempre grande interesse, e Romina Power, icona della musica italiana e internazionale, è al centro dell’attenzione per la sua vita dopo il divorzio da Al Bano Carrisi. La loro relazione ha dominato le cronache per anni, ma è il periodo successivo che ora cattura l’interesse del pubblico.

Durante un’intervista a Verissimo, Romina ha rivelato di aver avuto delle relazioni dopo la fine del suo matrimonio. “Qualche storia l’ho avuta, ma li ho tenuti nascosti. Non l’ho detto in Italia, stavo negli Stati Uniti“, ha condiviso, suscitando curiosità e speculazioni tra fan e media.

Un’avventura americana e la privacy ritrovata

Tra le storie menzionate da Romina, spicca un’avventura che sembra uscita da un film: un viaggio negli Stati Uniti a cavallo di una moto. Nonostante non si sia sentita di intraprendere questo viaggio avventuroso, ha vissuto queste esperienze con serenità, lontano dai paparazzi italiani, godendo di una privacy che ha permesso a queste storie di rimanere nascoste fino a ora.

Oltre alla sua vita amorosa, Romina ha parlato del rapporto speciale con suo figlio Yari Carrisi, condividendo dettagli sui loro viaggi in India e su come queste esperienze li abbiano arricchiti spiritualmente ed emotivamente. Yari non è solo un figlio per Romina, ma un compagno di viaggi ed esplorazioni culturali.

L’intervista ha toccato anche il tema della musica e del rapporto professionale tra Yari e Al Bano. Mentre Yari cerca di rinnovare il repertorio musicale, Al Bano rimane più tradizionalista, evidenziando un contrasto generazionale che riflette le dinamiche familiari.

Romina ha anche ricordato i tempi in cui recitava nella fiction “Sandokan” con l’attore indiano Kabir Bedi, offrendo un tuffo nostalgico nei ricordi di una carriera che va ben oltre la musica. Questi momenti sottolineano la sua capacità di reinventarsi continuamente, sia nella vita personale che professionale.