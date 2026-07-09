Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Romario attacca Ancelotti: “Non può rimanere ct del Brasile, vergognosa la partita con la Norvegia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Non può restare ct del Brasile. Fossi stato in federazione sarei entrato negli spogliatoi lo avrei mandato all’inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente. La partita con la Norvegia è stata una vergogna, lo porterei anche in tribunale. Poi vediamo cosa succede, ma non può rimanere”. L’ex attaccante del Brasile Romario attacca il ct verdeoro Carlo Ancelotti, pochi giorni dopo la sconfitta contro la Norvegia agli ottavi del Mondiale.  

“Non ho nemmeno capito cosa pensasse di fare in campo: togli Bruno Guimaraes per mettere Ederson in fascia? E lo fai perché non hai convocato altri terzini. Si fa male un terzino e tu convochi un centrale? Capisco che non ce ne siano tanti, ma ci sarà qualcuno meglio di Ederson in quel ruolo?”, aggiunge Romario.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Scichilone alla guida pneumologia italiana “Prevenzione e innovazione al centro”

12 Gennaio 2026

Ardea, insulti e fischi contro l’amministrazione pentastellata: Sindaco scortato dalla Polizia locale abbandona l’aula consiliare (VIDEO)

18 Gennaio 2018

Mps, ministero Economia smentisce ma fonti confermano: verso vendita accelerata della quota

28 Giugno 2026

Macerata, 62enne ucciso in casa a Civitanova Marche: fermata la compagna

2 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno