Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, uomo accoltellato al Quarticciolo: è grave

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un uomo è stato accoltellato intorno alle 19.30, in via Ostuni, nella zona del Quarticciolo, a Roma. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. All’aggressione avrebbero partecipato più persone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Tor Tre Teste. Sul posto i carabinieri della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi scientifici. Le indagini sono tuttora in corso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio, degrado a Lavinio: interviene Antonio Geracitano

13 Maggio 2018

Belgio-Egitto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

15 Giugno 2026

“Uccisi 10 ostaggi in raid Israele su Gaza”

21 Febbraio 2024

Formula 1, diluvio a Miami: gara a rischio rinvio?

3 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno