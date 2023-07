Roma: tenta fuga da posto di blocco, ma si schianta contro uno stabile, denunciata 29enne

Non si ferma a un posto di blocco, forse per paura di essere scoperta per la mancata revisione dell’auto, e tenta di scappare, ma poco dopo perde il controllo del veicolo e si schianta contro uno stabile. Il fatto è avvenuto ieri sera in via del Trullo, nel quadrante sud occidentale di Roma. Una donna, mentre viaggiava a bordo di un’auto, non si è fermata all’alt dei militari del nucleo radiomobile della Capitale impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale. L’auto ha tentato di scappare, ed è iniziato un inseguimento che, tuttavia, è terminato poco dopo, quando il veicolo ha impattato autonomamente contro uno stabile. La donna, identificata in una 29enne e denunciata dai carabinieri, è stata soccorsa e trasportata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. Il gesto probabilmente è riconducibile alla paura di essere scoperta per la mancata revisione del veicolo. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Locale per i rilievi dell’incidente.

