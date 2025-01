La vita di Mina Settembre stravolta da un misterioso personaggio: cosa accadrà nella seconda puntata? Spoiler 19 gennaio

Le nuove anticipazioni della terza stagione di Mina Settembre svelano un nuovo arrivo: la protagonista profondamente turbata.

Domenica 12 gennaio iniziata Mina Settembre 3. Il pubblico ha ritrovato i propri personaggi del cuore, inoltre dovendosi abituare a due grandi assenze: Giorgio Pasotti (Claudio) e Marina Confalone (Olga). Tuttavia il brio e la passione di Fiore, la giovane assistente sociale, costituiscono il giusto ingrediente per questa fiction.

I primi due episodi pongono in evidenza uno scenario di continuità con le vicende della scorsa stagione: la mamma di Gelsomina non c’è più a causa di un brutta malattia e Viola diventa la figlia affidataria (presto adottiva) della protagonista. Un nuovo capitolo completato dal matrimonio tra Mina e Domenico.

Gli elementi per una storia coinvolgente ci sono tutti: difatti questo aspetto è stato subito colto dai telespettatori che si sono rivelati molto soddisfatti – grazie al particolare gradimento gli ascolti sono volati. Ora cosa accadrà nella prossima puntata? Sopraggiunge una spiacevole sorpresa, da non credere.

Mina Settembre 3, anticipazioni 2°puntata: una donna misteriosa travolge tutti

Negli episodi precedenti, Mina deve fare i conti con la morte di sua madre, fortunatamente c’è zia Rosa (Marisa Laurito) pronta a sostenerla. Domenico (Giuseppe Zeno) torna a Napoli e sposa la sua amata, sperando che tale unione possa velocizzare le pratiche di adozione per Viola. (Ludovica Nasti).

Anche il lavoro procede a gonfie vele: arriva Fiore (Chiara Russo), una nuova collega con cui Mina instaura un rapporto confidenziale. Il primo caso sul quale entrambe collaborano riguarda Kevin, un giovane nuovamente nei guai a causa dei genitori. Il fratello Jonathan (Erasmo Genzini) decide di occuparsi di lui.

Il secondo caso coinvolge una ragazza universitaria, intenta al suicidio: insopportabile il peso di tutte quelle bugie raccontate, negli anni, ai genitori. Fortunatamente Mina, Fiore e Domenico riescono a salvarla. Intanto Viola indaga sul suo passato e, attraverso qualche ricerca, scopre dove vive la madre biologica.

Domenica 19 gennaio andranno in onda altri due episodi, dai titoli Figli e Malafemmina. I due sposini si preparano a incontrare colui che si occuperà dell’adozione della ragazza. Domenico si sente in una posizione di ‘svantaggio’: troppo tempo è rimasto lontano da Viola, dovrà impegnarsi per diventare un bravo papà.

Oltretutto nascono incomprensioni e verità non dette: una bella notizia aleggia nell’aria, tuttavia essa potrebbe portare felicità come anche sconvolgere l’equilibrio di questa nuova famiglia appena sbocciata. Nel frattempo Mina accompagna l’amica Rosaria (Rosalia Porcaro) al cimitero a trovare sua madre.

Scoprono che la tomba è stata profanata da una donna misteriosa che, improvvisamente, inveisce lanciando accuse tremende. Chi è questo personaggio e in che modo è correlato alle loro vite? Dunque, per non perdere nemmeno una puntata, si ricordi l’appuntamento: domenica, ore 21.20, Rai 1.