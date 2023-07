Roma: scontro frontale sulla Aurelia nel comune di Ladispoli, ferite due donne

Due donne sono rimaste ferite, una in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 di oggi sulla via Aurelia nel comune di Ladispoli. Le donne ferite erano alla guida, ciascuna, di un’auto quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalemente. Sul posto sono accorsi i vigili dle fuoco di Bracciano che hanno estricato una delle due dalle lamiere dell’auto affidandola agli operatori del 118 che l’hanno elitrasportata al policlinico Gemelli. La conducente della seconda macchina è stata trasportata in ambulanza in un vicino ospedale.

