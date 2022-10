Roma: rubavano carburante a mezzi Ama, 13 indagati tra cui 10 dipendenti azienda

Derubavano il carburante destinato ai mezzi di servizio di Ama, l’azienda capitolina per la gestione del ciclo dei rifiuti a Roma. Per questo sette persone, di cui quattro dipendenti di Ama, sono state arrestate dalla guardia di finanza, su disposizione del Gip del tribunale capitolino, e ora si trovano in custodia cautelare in carcere. Le sette persone sono indagate per associazione a delinquere finalizzata al peculato. Insieme agli arresti è scattato anche il sequestro preventivo di beni per oltre 200 mila euro a carico di altri sei dipendenti dell’azienda pubblica. Secondo gli elementi emersi dalle indagini – condotte dai militari del comando provinciale della guardia di finanza con il supporto di Ama – gli indagati sottraevano gasolio, appropriandosene e rivendendolo, anche con il supporto di alcuni privati. I furti avvenivano con prelievi di carburante, attraverso la cosiddetta tecnica del “succhio”, quindi direttamente dai mezzi, oppure anche caricando costi carburante sulle apposite schede in uso all’azienda pubblica, durante le ore di rifornimento dei veicoli destinati alla pulizia della città.

