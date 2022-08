Roma: rapinano un minimarket e finisce a botte con il titolare, coppia in manette

Arrestate due persone per rapina in un minimarket di via Teodorico, a Roma. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 dello scorso 20 agosto, quando una pattuglia della polizia ha notato una donna con ferite e sangue sul volto che camminava per strada. La donna, una cittadina romena di 27 anni, accompagnata dal fidanzato, anch’egli cittadino romeno di 33 anni, ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita da un negoziante. Tuttavia, dalle indagini successive della polizia è emersa la ragione dell’aggressione. I due, infatti, erano stati autori di una rapina all’interno di un minimarket, da cui è derivata una colluttazione con il titolare del locale, un cittadino del Bangladesh di 40 anni. Tutti e tre sono stati refertati in ospedale con pochi giorni di prognosi. Per la coppia è scattato l’arresto per rapina.

