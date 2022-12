Roma: portatori di handicap dimenticati

A Roma, il governo effettua strategie per il Bonus del 110% che era rimasto bloccato per mancanza di danaro nel governo Draghi, i lavori edili, elettrici, elettronici, idraulici sono fermati da una crisi che, infatti, da anni non era ” tangente “.

Nel 2023, il ” superbonus” 110% si rinnoverà portandolo al 90% dell’importo dei lavori. Nessuno parla però dei circa 4.000.000 di italiani che, sono portatori di handicap . Solo a ROMA quasi 130.000 abitanti .

Ci sono invalidi, che purtroppo non possono accedere a uffici, negozi, o mezzi. Mancano le barriere architettoniche indispensabili, per un portatore di handicap. L’agevolazione del 75% su tutti gli interventi necessari a superarle negli edifici privati è finita in un angolo.

Le persone con difetti fisici non possono adempiere nei movimenti motori per affrontare rampe di scale che, danno la possibilità di accedere ai loro appartamenti. Ascensori troppo stretti e pendenze eccessive sono per alcuni un disagio insormontabile tanto più in una città come Roma che nelle sue strade, nelle stazioni, negli uffici pubblici sembra voler lanciare uno schiaffo a chi quotidianamente chiede solo di potersi muovere liberamente come tutti glia altri!

Sono 13 le associazioni per i diritti di persone con disabilità, che hanno firmato un appello per il mantenimento della norma rivolto alla presidente del Consiglio Meloni. “Senza questa possibilità – scrivono – sempre più persone si troveranno di fronte alla dolorosa alternativa di abbandonare la propria casa a causa di una scala che con l’età o per una malattia è diventata insormontabile”.

