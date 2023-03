Roma, piazza di Spagna: conclusa manutenzione caditoie

Conclusa la manutenzione delle caditoie di piazza di Spagna. Il dipartimento CSIMU (Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) ha eseguito nei giorni scorsi una pulizia accurata delle caditoie intorno alla scalinata di Trinità de’ Monti e lungo il perimetro della fontana della Barcaccia. L’operazione è stata particolarmente impegnativa a causa delle moltissime bottiglie di plastica e della spazzatura rinvenute nei tombini. Materiali che impedivano il corretto funzionamento dei canali di scolo delle acque piovane. Il CSIMU ha eseguito anche il ripristino di alcune parti della segnaletica della piazza.

“Bottiglie e spazzatura nelle caditoie sono un ritrovamento gravissimo”, commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini. “Non solo perché compromettono la funzionalità dei canali di scolo ma anche per una questione di igiene, decoro e civiltà. Oltre ai lavori di pulizia di Ama, il nostro dipartimento ogni giorno interviene in tutta la città per la manutenzione delle caditoie. Ma quello che è stato trovato ai piedi della scalinata e della Barcaccia va ben al di là di una normale pulizia. Il nostro lavoro “, conclude Segnalini, “prosegue per una corretta e continua manutenzione della città”.

Contestualmente il dipartimento sta intervenendo su alcuni tratti di marciapiedi di via del Corso – ripristinando il lastricato danneggiato da sosta impropria – e su due voragini, una in via del Corso e una in via dei Condotti. La conclusione delle lavorazioni sui marciapiedi, fatte salve le avverse condizioni meteo, si concluderà entro la prima settimana di aprile