Roma, Lavori pubblici: partiti interventi notturni in I Municipio su 26mila metri quadri di strade

Maggiori standard di sicurezza per chi percorre le strade con interventi puntuali e tempestivi. Con questi presupposti sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria che interessano il territorio del Municipio Roma 1 Centro.

I cantieri hanno preso il via lo scorso 14 novembre in piazza Porta Capena e viale Guido Baccelli. Terminata questa prima fase gli interventi interesseranno anche le corsie centrali di via Angelo Emo e via Barletta.

I lavori, salvo eccessive precipitazioni meteorologiche, termineranno entro la metà di dicembre e vengono eseguiti in orario notturno dalle 21 alle 6, garantendo la consueta fruizione delle strade nelle ore di traffico più intenso. Il progetto di rifacimento prevede lavori di manutenzione straordinaria per ripristinare la pavimentazione stradale in profondità, per uno sviluppo di circa 1,6 km e una superficie complessiva di circa 26mila metri quadri.

In particolare, i lavori prevedono il rifacimento della strada con la fresatura dello strato d’usura e di collegamento, con diverse tipologie di lavorazioni, fino a uno spessore di 10 cm a seconda dello stato di ammaloramento del manto stradale; la pulizia delle caditoie; la sistemazione dei cigli divelti e della pavimentazione dei marciapiedi particolarmente ammalorati; la sistemazione delle pavimentazioni stradali in selciato al margine della carreggiata stradale; il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle zone interessate dall’intervento e gli interventi di potatura, diserbo e sfalcio del verde infestante.

“E’ partita anche questa nuova tranche di lavori – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini –, dalla primavera stiamo intervenendo in tutti i municipi e un passo alla volta stiamo rifacendo il volto della città, cercando di essere veloci, offrendo agli abitanti di Roma un servizio puntuale e preciso. In tal senso, sveltire le procedure è stato fondamentale. Infatti, proprio grazie all’Accordo quadro riusciamo a essere operativi, senza lungaggini e burocrazia infinita”.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con il Comune e l’assessorato Lavori pubblici relativo agli interventi legati alle vie del Municipio 1. Sono strade di grande viabilità la cui manutenzione in corso e prossima a partire riqualifica in modo significativo il nostro territorio. Continueremo a lavorare insieme sia sulla grande viabilità che sulla viabilità locale di competenza del Municipio Roma 1 Centro. Un grazie all’Assessora capitolina ai Lavori pubblici Ornella Segnalini”, dichiara la Presidente del Municipio, Lorenza Bonaccorsi.

“Stiamo lavorando – prosegue Segnalini – in tutta la città con dei lavori che non si vedevano da oltre venti anni. L’obiettivo della sicurezza è fondamentale e in tutti i modi lo portiamo avanti. Ieri sera ho visitato il nostro cantiere Simu che sta procedendo da Ponte Milvio fino all’incrocio con via Oriolo Romano nel Municipio 15. Anche in questo caso rifacciamo strada, marciapiedi ammalorati intervenendo in modo puntuale. Rifare una strada implica moltissime considerazioni, è un lavoro difficile e impegnativo. Per questo – conclude l’assessore – voglio ringraziare tutti gli operatori che lavorano di notte con grande professionalità e gli uffici che ce la stanno mettendo tutta”.

