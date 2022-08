Roma-Latina, Aurigemma (Fdi): Zingaretti sblocca opera fermata dalla sua stessa amministrazione

“Apprendiamo con soddisfazione che finalmente sembra essersi sbloccata la realizzazione della Roma-Latina, opera ferma ormai da anni. Quello che invece appare assai stonato è l’entusiasmo del Presidente Zingaretti nel darne l’annuncio scordandosi probabilmente che le responsabilità dello stallo vanno ricercate proprio in seno alla sua amministrazione. Chi, come Fratelli d’Italia, non concepisce la politica solo a colpi di spot elettorali e nel progetto ci ha sempre creduto, non può dimenticare che ad osteggiare in tutti i modi la Roma-Latina sono stati la sinistra ambientalista e il m5s che siedono in maggioranza con Zingaretti alla Regione Lazio. Ennesima conferma di come l’accozzaglia di partiti che compone la coalizione di sinistra, ha come unico collante la conservazione del potere e delle poltrone e non può in alcun modo garantire gli interessi dei cittadini e delle imprese rimaste a lavorare in quel quadrante a differenza di quelle che invece si sono trasferite in altre regioni dotate di maggiori infrastrutture e di una viabilità adeguata” lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonello Aurigemma.

