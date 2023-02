Roma: incidente stradale a Valle Fiorita, scontro tra Ncc e corriere in bici, grave 22enne

Fisio fit

Incidente stradale tra un autista Ncc e un corriere in bicicletta in via San Biagio Platani, in zona Valle Fiorita, a Roma. Il fatto è avvenuto all’altezza del civico 248 intorno a mezzogiorno di ieri, quando un’auto, guidata da un uomo italiano di 29 anni, ha scontrato la bici sulla quale viaggiava un corriere di 22 anni, pakistano. Sul posto sono intervenuti gli agenti del sesto gruppo Torri della polizia locale di Roma. Il 22enne è stato portato in gravi condizioni al policlinico di Tor Vergata. Nello stesso ospedale è stato portato anche il conducente dell’auto, una Mercedes Classe E, per i normali controlli di rito. Dalle prime indagini è emerso che il 29enne svolgesse il servizio di noleggio con conducente. Sono ancora in corso, tuttavia, gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet