Roma, identificate dalla polizia di stato 415 persone, controllati 222 veicoli e sanzionati amministrativamente 4 locali

Roma e litorale romano. Continua costante l’impegno della Polizia di Stato nel controllo del centro della capitale e del litorale romano anche in vista dell’inizio della stagione estiva.

Sono state identificate 415 persone, sono stati controllati 222 veicoli e sanzionati amministrativamente 4 locali. 4 giovani sono stati trovati in possesso di droga.

Questa volta i servizi ad Alto Impatto Distrettuale volti a garantire e incrementare la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini e dei numerosi turisti presenti nella Capitale e sul litorale laziale hanno visto impegnati gli uomini del I Distretto Trevi Campo Marzio, del commissariato Romanina e gli agenti dei commissariati di Civitavecchia, Fiumicino e Anzio Nettuno.

Nel territorio di competenza del I Distretto Trevi Campo Marzio i poliziotti hanno svolto un mirato servizio antiabusivismo che ha permesso di sequestrare a 2 venditori ambulanti, diversi braccialetti, cinte, varie statuine in plastica, 30 foulard. Per i due che si aggiravano nei pressi del Pantheon e di Piazza di Spagna sono scattate le sanzioni amministrative. A Ponte Sant’Angelo, 2 cittadini stranieri sono stati denunciati perché sorpresi durante la vendita di 44 borse contraffatte riportanti il logo di un noto marchio.

In zona Romanina, gli uomini del commissariato sono stati impiegati in servizi mirati al contrasto del fenomeno denominato “autotuning” ovvero per accertare la presenza di eventuali modifiche non consentite apportate ai veicoli. Al termine dei controlli, sono state identificate 29 persone, sono stati controllati 16 veicoli e sono stati contravvenzionati 3 automobilisti.

A Civitavecchia, in vista della più alta affluenza di cittadini e persone nella cittadina balneare in virtù della stagione estiva, sono stati intensificati i controlli del territorio. Gli agenti, unitamente a 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno indentificato 209 persone e controllato 119 veicoli. 2 gli automobilisti sanzionati per la violazione del codice della strada e 1 la patente ritirata.

Sempre sul litorale, a Fiumicino in località Fregene, nel corso dei medesimi servizi sono state identificate 167 persone e sono stati controllati 87 veicoli di cui 8 sono stati sanzionati amministrativamente. I poliziotti, unitamente a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e 2 equipaggi della Guardia di Finanza hanno, inoltre, controllato 7 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati quindi sanzionati per violazioni amministrative riscontrate.

Infine, gli agenti del commissariato Anzio Nettuno, nell’ambito di servizi svolti a garantire il contrasto e la prevenzione dei reati predatori, hanno esteso la verifica anche al controllo della somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori. Alla fine dei controlli sono state identificate 50 persone, controllati 3 esercizi commerciali e 4 giovani sono stati sanzionati amministrativamente poiché trovati in possesso di droga.