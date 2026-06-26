Bancali usati e nuovi
Cronaca

Roma festeggia gli 80 anni della Vespa, maxi-raduno ed edizione speciale limitata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una festa nel cuore di Roma con appassionati in arrivo da tutto il mondo, un Villaggio per accoglierli, quattro giorni di eventi e un’edizione speciale numerata e limitata per celebrare il traguardo. Sono gli ingredienti delle celebrazioni organizzate da Piaggio per gli 80 anni della Vespa. Peraltro già da alcuni giorni i Vespisti da tutto il mondo hanno iniziato a invadere la Capitale, radunandosi soprattutto nell’area del Foro Italico, dove sorge il Vespa Village. Dopo l’inaugurazione il Village ha accolto due momenti istituzionali: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha presentato la Moneta Celebrativa degli 80 anni di Vespa, e si è tenuta la cerimonia dell’annullo filatelico di Poste Italiane dedicato a questo speciale anniversario. 

Nella spettacolare cornice dello Stadio dei Marmi è anche visibile la mostra fotografica “80 Years of an Icon – The Exhibition”. Curata da Giacomo Bretzel, la mostra accompagna il pubblico in un viaggio attraverso i tanti ruoli interpretati da Vespa: mezzo di trasporto e strumento di libertà, compagna di viaggio e icona di stile, protagonista di avventure straordinarie e simbolo di un modo di vivere che continua a parlare a persone di età e culture diverse. Dalle strade delle città europee ai grandi raid intercontinentali, dai set cinematografici alle copertine delle riviste, Vespa emerge come uno degli oggetti più riconoscibili e influenti della cultura visiva contemporanea. 

Ma in occasione dell’anniversario è anche stata presentata l’esclusiva Vespa Edizione Ottantesimo: un modello che nasce già raro perché, in omaggio all’anno di creazione di Vespa, sarà realizzato in edizione numerata e limitata a soli 1946 pezzi. Ordinabile online sul sito edizioneottantesimo.vespa.com, Vespa Edizione Ottantesimo recupera, reinterpreta e omaggia i caratteri distintivi di Vespa, a partire dalla iconica scocca portante costruita completamente e rigorosamente in acciaio. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ciampino, lavori di manutenzione dei marciapiedi

26 Agosto 2023
Serie A1

Serie A1: su Rai Sport il super derby tra Novara e Chieri, su Sky c’è Firenze-Cuneo

11 Novembre 2022
Morris Orakian

Morris Orakian: i saluti dell’ex vice Sindaco a Mario Savarese

21 Novembre 2022
Cina

Tornano le “purghe politiche” in Cina

24 Ottobre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno