Roma: Ferrara (M5s), dimenticato anche pump track a Ostia

Mentre il pump track di San Basilio “è stato lasciato nell’incuria, sono spariti anche i soldi per quello di piazza Lorenzo Gasparri, presso il parco Willy Ferrero. Io stesso lo avevo fatto finanziare con un emendamento in Aula da 650.000 euro, di cui il 10 per cento per la progettazione: ma a distanza di tre anni non solo non c’è il progetto, è pure tornato il degrado”. Lo dichiara, in una nota il consigliere M5s di Roma Paolo Ferrara. “L’inerzia del Municipio X e di Gualtieri sta ri-affossando le speranze di un luogo che, dopo essere stato sottratto alla criminalità, aveva ricominciato a vedere la luce grazie alle riqualificazioni dell’amministrazione Raggi. Ormai è chiaro: lo sport e le politiche giovanili non sono di casa in Campidoglio”, conclude Ferrara

Mi piace: Mi piace Caricamento...