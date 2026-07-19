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Roma, esalazioni di cloro da piscina a Mentana: 50 evacuati, grave bimbo di 5 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Una cinquantina di persone evacuate e malori fra i bagnanti nel primo pomeriggio di oggi in un circolo sportivo a Mentana, Roma, a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina. Sul posto, intorno alle 15.30, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato i presenti. Tra questi c’è un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Altre sette persone, tra cui 4 bambini tra i 10 e i 15 anni, sono state trasferite in codice giallo in altri ospedali. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 3 auto mediche e diverse pattuglie dei carabinieri. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.  

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