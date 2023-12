Roma, Dybala stop per infortunio: torna nel 2024

(Adnkronos) – Paulo Dybala si ferma per infortunio muscolare e il 2023 dell'argentino della Roma è già finito. Gli esami a cui è stato sottoposto il 30enne hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra: l'infortunio accusato nel match di domenica contro la Fiorentinacostringerà la 'Joya' a restare fuori per almeno tre settimane. Dybala non sarà a disposizione di José Mourinho per i match con lo Sheriff in Europa League e poi Bologna, Napoli, Juventus in Serie A, oltre alla Cremonese in Coppa Italia. Il campione del mondo potrebbe tornare a disposizione il 7 gennaio contro l'Atalanta, nel primo match del nuovo anno. Intanto, la Roma deve fare i conti con il terzo stop dell'attaccante nella prima parte della stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

