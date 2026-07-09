Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, due somali aggrediti da 10 ragazzi a San Lorenzo e feriti a coltellate: al vaglio telecamere

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Secondo quanto apprende l’Adnkronos, dieci ragazzi, tutti giovanissimi e armati di coltello, avrebbero aggredito due somali di 20 e 22 anni ferendoli uno al volto, l’altro alla schiena e a un braccio. I fatti intorno all’una e mezza della notte scorsa in piazza dell’Immacolata, nel quartiere San Lorenzo, a Roma. E’ stato il più giovane a presentarsi in commissariato, col volto insanguinato, per raccontare ai poliziotti l’aggressione subita dal gruppo mentre si trovava in compagnia dell’amico, suo connazionale, andato da solo a farsi medicare al Policlinico Umberto I. Al vaglio degli agenti dellla Squadra mobile e della Polizia Scientifica, sul posto per i rilievi, i filmati delle telecamere di videosorveglianza in strada. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cancro al seno con mutazione geni Brca, dibattito in Regione Veneto

2 Febbraio 2024

Casa dei Papà a Latina, ecco i soldi. Adiantum e Coluzzi: «Ora consegna unità abitative»

1 Agosto 2017

Barilla e università Parma concludono percorso Genconnect

28 Maggio 2026

Gaeta, 24enne travolto e ucciso da un tir sulla Flacca

4 Gennaio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno