Roma, due somali aggrediti da 10 ragazzi a San Lorenzo e feriti a coltellate: al vaglio telecamere

(Adnkronos) – Secondo quanto apprende l’Adnkronos, dieci ragazzi, tutti giovanissimi e armati di coltello, avrebbero aggredito due somali di 20 e 22 anni ferendoli uno al volto, l’altro alla schiena e a un braccio. I fatti intorno all’una e mezza della notte scorsa in piazza dell’Immacolata, nel quartiere San Lorenzo, a Roma. E’ stato il più giovane a presentarsi in commissariato, col volto insanguinato, per raccontare ai poliziotti l’aggressione subita dal gruppo mentre si trovava in compagnia dell’amico, suo connazionale, andato da solo a farsi medicare al Policlinico Umberto I. Al vaglio degli agenti dellla Squadra mobile e della Polizia Scientifica, sul posto per i rilievi, i filmati delle telecamere di videosorveglianza in strada.

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