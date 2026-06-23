Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, donna presa a pugni al volto al Pigneto: aggressore in fuga

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Aggredita con dei pugni al volto da uno sconosciuto che poi è fuggito. Vittima della violenza, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Pigneto a Roma, una donna di 48 anni che ha poi sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Torpignattara. Trasportata in codice giallo all’ospedale San Giovanni, la donna ha ricevuto una prognosi di 7 giorni.  

A fornire ulteriori dettagli sull’accaduto, chiedendo anche la collaborazione dei cittadini per individuare il responsabile, è stata un’amica della vittima attraverso un gruppo Facebook di quartiere in cui si sottolinea come “l’intervento degli abitanti del quartiere è stato salvifico” anche perché “da mesi si ripetono episodi episodi simili a danno delle donne”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Piani di Zona: firmata la nuova Convenzione fra i Comuni di Nettuno e Anzio per una fase nuova della programmazione sociale

22 Settembre 2017

Ascolti tv, stravince la finale di Supercoppa Napoli-Inter

23 Gennaio 2024

Meloni in Senato, microfono in tilt e botta e risposta con Renzi

23 Novembre 2023

Nordio “Su Albania sentenza abnorme, prenderemo provvedimenti”

19 Ottobre 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno