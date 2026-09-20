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Roma, donna accoltellata. Malore per l’aggressore, avrebbe tentato un gesto estremo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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(Adnkronos) – L’uomo, fermato dai carabinieri per aver ferito a coltellate una donna questa mattina, domenica 20 settembre in zona Cipro a Roma, mentre si trovava presso gli uffici del Nucleo Radiomobile, ha accusato un improvviso e grave malore. I soccorritori del 118, intervenuti d’urgenza, lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso presso il Policlinico Tor Vergata. Da una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe ingerito delle sostanze liquide prima dell’arrivo dei carabinieri, in un tentativo di gesto estremo. 

Le indagini sono tuttora in corso ma secondo quanto emerso finora all’origine dell’aggressione ci sarebbe stata una lite tra l’uomo e due donne, tutti coinquilini. Il cinquantatrenne avrebbe aggredito entrambe, ferendo con un coltello la quarantottene, cittadina russa, poi soccorsa in strada dai carabinieri. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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