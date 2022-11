Roma, dal 3 al 24 dicembre arriva “Santa Claus District”: la fiera natalizia più grande della Capitale

Arriva la Fiera Natalizia più grande di Roma, nel cuore del quartiere San Paolo dal 3 al 24 dicembre, all’interno dell’ex Deposito Atac in via Alessandro Severo, 48 si apriranno le porte del “Santa Claus District”. Vi aspettano 1300 mq di esposizione interamente dedicati al Natale. Un villaggio natalizio a tema che vi accompagnerà fino al giorno più atteso dell’anno. All’interno del distretto pura magia natalizia, un’atmosfera di festa tra artigianato, idee regalo, home decor, prodotti tipici della tradizione e tanto altro ancora. Non mancheranno per i più golosi tantissimi dolci tipici natalizi. Un mese ricco di idee dove i protagonisti saranno: l’arte, i colori, le luci, le forme, le musiche ed i profumi del Natale. Un clima di festa che coccolerà i visitatori in un percorso unico, alla riscoperta della tradizione e della Magia del Natale. La fiera natalizia più grande della capitale sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Spazi interamente dedicati ad attività e laboratori per i più piccoli. Entrando nella vera Casa di Babbo Natale sarà possibile scrivere ed imbucare la letterina, incontrare ed abbracciare Santa Claus per una foto ricordo. All’interno della manifestazione sarà possibile ammirare una mostra temporanea di Presepi Artistici a cura dell’A.I.A.P. – Associazione Italiana Amici del Presepio. Il Santa Claus District è un affascinante percorso natalizio per trascorrere momenti di gioia con la propria famiglia alla scoperta dell’idea regalo più curiosa ed originale. A Roma, nel cuore del quartiere San Paolo, un Natale mai visto, un villaggio a tema dal sapore tradizionale ad ingresso libero per il divertimento di tutta la famiglia. Un concentrato di piacevoli e magiche coccole per fare di questo Natale una festa davvero speciale.

Dal 3 al 24 dicembre 2022 – via Alessandro Severo, 48 (Ex Deposito Atac)

Tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00. Ingresso libero.

Aggiornamenti e info: www.santaclausdistrict.it

pagina facebook: @SantaClausDistrict

pagina Instagram: @scdistrictroma info@santaclausdistrict.it

